Минобороны рассказало об ответной атаке по Харькову

По данным агентства, удары были нанесены по подразделениям 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, местам стоянок военной техники, зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования.
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