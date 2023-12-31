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62ИНФО | Новости Рязани

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Минобороны рассказало об ответной атаке по Харькову

Минобороны рассказало об ответной атаке по Харькову

По данным агентства, удары были нанесены по подразделениям 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, местам стоянок военной техники, зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Это всё разговоры. Покажите хоть один раз результат  нанесённого удара.Порадуйте  страну.
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