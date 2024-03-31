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Объекты нефтепроводной системы в Астраханской области укрепляют к паводку

Объекты нефтепроводной системы в Астраханской области укрепляют к паводку

На этой неделе Пункт-А подробно рассказывал о подготовке региона к весеннему половодью: Астраханская область переходит в фазу оперативного реагирования, ведь нам обещают в этом году небывалое количество воды.

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