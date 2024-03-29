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Карусель

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«Ломтишка. Все на движ!»

«Ломтишка. Все на движ!»

Срочно отложи в сторону все гаджеты! Самое время отправиться в настоящий мир веселья и приключений! Встречай весну с Ломтишкой — он не только соберет всех друзей, но и поделится настроением для озорных игр и крутых развлечений на улице! Ломтишка знает толк в скейте, любит приключения и умеет отрываться на 100%.

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