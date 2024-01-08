Каких трех знаков зодиака уже на днях щедро вознаградит судьба

Новый год всегда приносит с собой ожидания и надежды на что-то новое и удивительное. Для трех знаков зодиака начало 2024 года обещает стать периодом особой удачи и благополучия, обогащенным возможностями и радостью.
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