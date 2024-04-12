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Три месяца будет меняться расписание пригородных поездов в Архангельской области: новый график

Три месяца будет меняться расписание пригородных поездов в Архангельской области: новый график

Связаны очередные изменения в графике с ремонтом путей на участках Северной железной дороги.На ряде участков Северной железной дороги в течение трех месяцев будет меняться расписание движения пригородных поездов.

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