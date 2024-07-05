Алексей Соколков: Мы с дочкой обошли все парки в Савёловском районе

Актёр рассказал о съёмках и о своей семье Зрители канала ТВЦ недавно посмотрели детективный сериал «Я иду тебя искать», где одну из главных ролей сыграл наш сосед, житель Савёловского района актёр Алексей Соколков.
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