Отказ Китая от нефти спровоцирует

Нефтяные компании уже испытывают шок из-за снижения спроса на чёрное золото в Китае.В Китае падает спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, республика медленно, но верно переходит на электромобили, китайские автолюбители всё чаще отдают предпочтением именно им, пишет информагентство Reuters.