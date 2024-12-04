Отказ Китая от нефти спровоцирует

Нефтяные компании уже испытывают шок из-за снижения спроса на чёрное золото в Китае.В Китае падает спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, республика медленно, но верно переходит на электромобили, китайские автолюбители всё чаще отдают предпочтением именно им, пишет информагентство Reuters.
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