ЖФК Звезда-2005 – ЖФК Енисей где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперлига (чемпионат России) 21 июля

В воскресенье, 21 июля, сыграют ЖФК Звезда-2005 и ЖФК Енисей в рамках Суперлиги (Чемпионата России по футболу среди женских команд).
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