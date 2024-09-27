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Царьград

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Китай и Бразилия хотят создать платформу «Друзья мира» по Украине

Китай и Бразилия хотят создать платформу «Друзья мира» по Украине

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу «Друзья мира» по урегулированию конфликта на Украине.

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