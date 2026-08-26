Безопасность с малых лет: в Республике Крым полицейские навестили воспитанников детского сада

В детском саду прошел необычный урок: в гости к малышам пришли сотрудники УМВД России «Керченское» Вместо скучных лекций — живое общение с сотрудниками полиции, которые на понятном детям языке объяснили, как не попасть в беду на дороге.
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