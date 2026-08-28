Раскрыта правда: киевляне ждут российскую армию и не верят в победу ВСУНесмотря на очевидные проблемы у ВСУ в зоне СВО украинское общество до сих пор не осознало истинных причин конфликта.
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