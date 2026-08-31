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Царьград

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"Ждали именно нас": Герой России рассказал, как в Авдеевке встречали русских бойцов

"Ждали именно нас": Герой России рассказал, как в Авдеевке встречали русских бойцов

Военные активно помогали гражданским, которых встречали, и выводили из зоны боевых действий.Мирные жители Авдеевки, которых русские военные находили в подвалах во время освобождения города, благодарили бойцов и говорили, что ждали именно их.

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