"Ждали именно нас": Герой России рассказал, как в Авдеевке встречали русских бойцов

Военные активно помогали гражданским, которых встречали, и выводили из зоны боевых действий.Мирные жители Авдеевки, которых русские военные находили в подвалах во время освобождения города, благодарили бойцов и говорили, что ждали именно их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Куда исчезли день...
- Трамп вернул Маск...
- Минпросвещения ус...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым