Американцы массово осудили Байдена за агрессию США на Ближнем Востоке

Американское издание Politico пишет, что десятки американских общественных организаций просили президента США Джо Байдена воздержаться от нанесения ударов по Ирану и странам на Ближнем Востоке в ответ на атаки на силы Соединенных Штатов в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии