Украина готовит наступление. Мощное, тупое и решительное, потому что последнее

Андрей Равдин

На них медленно, но неотвратимо наезжает бульдозер в лице нашей армии. Причём бульдозер с пушкой. Это не танк, потому что у танка не бывает ножа в переди, а здесь нужен именно НОЖ, который снесёт всю эту мразоту в океан. Ну, пусть набросятся на этот нож из последних сил и разобьют себе бошки - бульдозеру это фиолетово - с целыми бошками их сносить или с разбитыми. Наше дело правое - победа будет за нами. С нами Бог, нацизму на земле места нет. Вместе со всеми его извращениями вроде ЛГБТ+-.