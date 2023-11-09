Бочкарёв: В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метро

Под руководством инжинирингового холдинга проложено 11 568 метров двухпутных тоннелей В «Книге рекордов России» официально зафиксировано достижение «Самые протяженные двухпутные тоннели метро», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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