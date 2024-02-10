Страна и люди
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Страна и люди

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Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву

Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву

Венгрия не принимала и не будет принимать участие в поставках вооружений киевскому режиму, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя направленный ранее Украине Евросоюзом пакет помощи объемом 50 миллиардов евро.

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