Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву

Страна и люди

Венгрия не принимала и не будет принимать участие в поставках вооружений киевскому режиму, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя направленный ранее Украине Евросоюзом пакет помощи объемом 50 миллиардов евро.