Xiaomi представила смартфон Poco M7 Pro 5G — Dimensity 7025 Ultra, камера 50 Мп и батарея на 5110 мА·ч по цене от $175Бренд Poco компании Xiaomi представил два новых смартфона, поддерживающих работу в сетях связи пятого поколения (5G).