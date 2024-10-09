Придумали же! Что люди вытворяют с кухнями в хрущевках — 3 примера

Типовые переделки типовых хрущевок со сносом стены между кухней 5м и комнатой 10м ... Только забывают сказать, что квартира из маленькой "трешки" превращается в маленькую "двушку". Скучно. Да, еще совершенно непонятно, зачем в маленькой кухне, где рабочей поверхности столешницы и так нет практически, лепить такую огромную сундуко-подобную мойку? Модно да?

Вера Наумова

у нас в кирпичной хрущевке стена между кухней и гостиной была из досок со штукатуркой. Плита газовая. Снос стены узаконили через суд. Проект перепланировки заказывала в строительной конторе. Когда перегородку сносили хватило одного удара кувалды, стена просто упала. Такая же стенка была и между гостиной и прихожей. Знаю людей, у которых эти стенки были в полкирпича и со временем норовили упасть сами под тяжестью навесных шкафов. Никакой несущей нагрузки они не несли.