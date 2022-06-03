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NYT: Байден в июне посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения мировых цен на нефть

NYT: Байден в июне посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения мировых цен на нефть

Источники сообщили журналистам, что президент США Джо Байден планирует в июне совершить поездку в Саудовскую Аравию, чтобы провести встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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