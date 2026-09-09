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Пятый канал

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Тренд или пустышка? Что на самом деле дает никотиновая кислота для волос

Тренд или пустышка? Что на самом деле дает никотиновая кислота для волос

Никотиновая кислота, или витамин В3, стала новым трендом в уходе за волосами: ее добавляют в средства, чтобы остановить выпадение и активизировать рост.

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