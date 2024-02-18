Украинские войска покидают Авдеевку: что дальше?

Генерал Тарнавский сообщает о выводе украинских сил из Авдеевки. Российские телеграм-каналы говорят, что не все ВСУ смогли отойти, и некоторые подразделения еще находятся в городе, пытаясь прорваться к своим.
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