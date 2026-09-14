Ефремов и Нагалев обвинили Францию и Украину в поддержке боевиков

Александр Ефремов и Василий Нагалев, попавшие в плен на границе с Алжиром в июле 2024 года и освобождённые в августе 2026 года, обвинили Францию и Украину в поддержке террористов, удерживавших их в Сахаре.
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