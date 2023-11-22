Как Орёл стал городом кармического искупления

Карма нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждешь… Почему Орёл называют «городом кармического искупления», и причём тут проблемы с мусором, здравоохранением и массовой вырубкой деревьев в городе? Каковы признаки тяжёлой кармы, и какой смысл властям областного центра и региона каяться перед орловцами? Отчего происходит раздвоение личности у чиновников? На эти и другие вопросы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» отвечает координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров.
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