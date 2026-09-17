doc-tv
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

doc-tv

114 подписчиков

Как вырастить здоровое поколение: новый выпуск «ДокТок» на телеканале «Доктор»

Как вырастить здоровое поколение: новый выпуск «ДокТок» на телеканале «Доктор»

18 сентября на канале выйдет новый выпуск программы «ДокТок с Эвелиной Закамской». Гость студии — Андрей Фисенко, директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, заслуженный врач РФ, профессор.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым