Невролог назвала симптомы "тихого инсульта"

Для постановки точного диагноза стоит обратиться в больницу Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина сообщила, что тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушений речи.
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