Невролог назвала симптомы "тихого инсульта"

Для постановки точного диагноза стоит обратиться в больницу Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина сообщила, что тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушений речи.