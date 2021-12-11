Знаменитости-юбиляры и именинники, рожденные 11-15 декабря

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ - Народный артист России, старейший российский актер театра и кино, участник ВО войны - 15 декабря у него СУПЕР-ЮБИЛЕЙ 100 лет Николай Сергеевич Лебедев родился в 1921 г.
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