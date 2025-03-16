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Проект «Пятая колонна»: одобряющий убийства российских детей знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*

Проект «Пятая колонна»: одобряющий убийства российских детей знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*

БлокнотРУ Азербайджанский «интеллектуал» оказался оголтелым нацистом. Надо отметить, что Ровшан Аскеров* считается интеллектуальной элитой Азербайджана.

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Комментарии
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Vova Гарин
Вместе со своим выродком
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1 д.
Наталья Радостева
Моральный урод, выродок, нелюдь. Вытрясти из такого его мерзкую душонку - святое дело.
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1 д.
Юрий Никитович
Кто подскажет домашний адрес этого пидора?
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1 д.
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