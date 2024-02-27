Шойгу направил телеграммы отличившимся мотострелковым соединениям ЦВО и ЮВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации гвардейским мотострелковым соединениям Центрального и Южного военных округов (ЦВО и ЮВО), говорится в Telegram-канале ведомства.
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