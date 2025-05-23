Мошенники придумали новую схему кражи денег с передачей карты для проверки

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Мошенники разработали новую схему обмана с проверкой банковской карты. Как сообщили РИА Новости в ВТБ, злоумышленники представляются сотрудниками банков или госорганов и убеждают жертв дать передать им пластиковый инструмент.