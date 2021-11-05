Любопытно, однакоПолитика«Не тратьте, куме, силы: опускайтеся на дно». Газпром: украинские мечты сбываются… автор - Квадратура круга Ну что. Украина по-прежнему лидирует в национальном виде спорта – беге по граблям.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГОГеоргий Осиповкто эти таинственные "МЫ" интересно????"Кажется, Россия впервые за последние 30 лет решила взяться за воспитание своего отбившегося от рук братского народа. "-вот здесь как раз "вы" со своей "перестройкой" всех от себя "отбили",сотворив то,что даже фашистам не удалось.и себя то вы интересно "воспитывали",лежа на печи,пока вам ельцин,которого вы два раза избирали за расстрел белого дома и две чеченских,не подарил вам в новый год нового президента.SSoberingКто-кто отбивал вас от нас? Ты в каком классе учишься? Прежде чем херню писать, займись историей и пониманием того, как мы помогали вам набивать карманы за наш же счёт. Как союзная элита вместе с генсеками троцкистами работала на развал СССР сразу же после убийства Сталина. Вы своими куцыми мозгами никак не могли догнать то, что вас, дурачков искусственно отваживали от России. Без России вы никто! Вы как не были никогда государствами, так никогда и не будете. У вас до сих пор нет и не будет собственных компетенций в собственном же управлении. Вы как те проституки, кто ужинает вас те и танцуют вас. Заткнись чувырло!ГОГеоргий ОсиповSobering-зачем же блокировать.да и на кой мне твоя учеба,я все это видел своими глазами.Ваша СветлостьПодумаешь, газа нет в трубах и угля на складах ТЭЦ, газ есть в зажигалках, уголь(активированный) есть в аптеках, укро-дебилы есть по всей Усрании, переживут, только лишь не все, как говорит Пидалик Кличко. Да и скачки вокруг горящих покрышек полезны скакуасам. А вот Зелебобику надо готовиться к мусорной люстрации, пора...mark kapustinНастоящее и будущее……Nikolay StepanovМы не знаем, как у вас, А у нас в квартире газ. Ну, а вы сметайте с полок Соль и спички про запас. Есть у вас газопровод, Только газ к вам не идёт. Вы - реальные придурки. Вот!Александр Петровпусть радуются что пока есть вода в водопроводе отключат электричество будут пить дождевую воду и какать с балконов))ГОГеоргий Осипову нас своего хватает.забыли как в 50е гнали газ с шебелинковского месторождения харьковской области прямиком в москву,пока те же "хохлы" не освоили северные месторождения.VGVasily GolovВот как рассуждают на Украине.Российский бизнес вне политики.Ему нужны доллара.Какая разница откуда они придут.Поставят он уголь и электроэнергию,нефтепродукты за доллары. Но коксующийся уголь Россия будет поставлять металлургии. Белоруссия корчит из себя нейтральность. Украинский бизнес олигархический.Ему надо удержаться у власти.Он политизирован.Он может прекратить сотрудничество с Россией.Ему доллара перепадают от власти.Часть экспортной выручки.AIAlex ImenУголь в обмен на воду Крыму.Nikolay StepanovУ них уже и воды не хватаетAIAlex ImenВообще непонятно, как можно было торговать со страной, об'явившей водную блокаду мирному населению. Видимо, кто-то это лоббировал.Константин ЗаболотныйГосподи! Сколько-же бандеровской педерастни на Украине? И за что его простому народу такая напасть???Комментировать
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