Любопытно, однако

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«Не тратьте, куме, силы: опускайтеся на дно». Газпром: украинские мечты сбываются…

«Не тратьте, куме, силы: опускайтеся на дно». Газпром: украинские мечты сбываются…

автор - Квадратура круга Ну что. Украина по-прежнему лидирует в национальном виде спорта – беге по граблям.

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Георгий Осипов
кто эти таинственные "МЫ" интересно????"Кажется, Россия впервые за последние 30 лет решила взяться за воспитание своего отбившегося от рук братского народа. "-вот здесь как раз "вы" со своей "перестройкой" всех от себя "отбили",сотворив то,что даже фашистам не удалось.и себя то вы интересно "воспитывали",лежа на печи,пока вам ельцин,которого вы два раза избирали за расстрел белого дома и две чеченских,не подарил вам в новый год нового президента.
Sobering
Кто-кто отбивал вас от нас? Ты в каком классе учишься? Прежде чем херню писать, займись историей и пониманием того, как мы помогали вам набивать карманы за наш же счёт. Как союзная элита вместе с генсеками троцкистами работала на развал СССР сразу же после убийства Сталина. Вы своими куцыми мозгами никак не могли догнать то, что вас, дурачков искусственно отваживали от России. Без России вы никто! Вы как не были никогда государствами, так никогда и не будете. У вас до сих пор нет и не будет собственных компетенций в собственном же управлении. Вы как те проституки, кто ужинает вас те и танцуют вас. Заткнись чувырло!
Георгий Осипов
Sobering-зачем же блокировать.да и на кой мне твоя учеба,я все это видел своими глазами.
Ваша Светлость
Подумаешь, газа нет в трубах и угля на складах ТЭЦ, газ есть в зажигалках, уголь(активированный) есть в аптеках, укро-дебилы есть по всей Усрании, переживут, только лишь не все, как говорит Пидалик Кличко. Да и скачки вокруг горящих покрышек полезны скакуасам. А вот Зелебобику надо готовиться к мусорной люстрации, пора...
mark kapustin
Настоящее и будущее……
Nikolay Stepanov
Мы не знаем, как у вас, А у нас в квартире газ. Ну, а вы сметайте с полок Соль и спички про запас. Есть у вас газопровод, Только газ к вам не идёт. Вы - реальные придурки. Вот!
Александр Петров
пусть радуются что пока есть вода в водопроводе отключат электричество будут пить дождевую воду и какать с балконов))
Георгий Осипов
у нас своего хватает.забыли как в 50е гнали газ с шебелинковского месторождения харьковской области прямиком в москву,пока те же "хохлы" не освоили северные месторождения.
Vasily Golov
Вот как рассуждают на Украине.Российский бизнес вне политики.Ему нужны доллара.Какая разница откуда они придут.Поставят он уголь и электроэнергию,нефтепродукты за доллары. Но коксующийся уголь Россия будет поставлять металлургии. Белоруссия корчит из себя нейтральность. Украинский бизнес олигархический.Ему надо удержаться у власти.Он политизирован.Он может прекратить сотрудничество с Россией.Ему доллара перепадают от власти.Часть экспортной выручки.
Alex Imen
Уголь в обмен на воду Крыму.
Nikolay Stepanov
У них уже и воды не хватает
Alex Imen
Вообще непонятно, как можно было торговать со страной, об'явившей водную блокаду мирному населению. Видимо, кто-то это лоббировал.
Константин Заболотный
Господи! Сколько-же бандеровской педерастни на Украине? И за что его простому народу такая напасть???

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