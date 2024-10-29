Рядом с братской могилой бойцов РККА под Гатчиной нашли новое захоронение

Обследование территории, прилегающей к братской могиле в деревне Тихвинка Гатчинского района Ленинградской области, показало наличие рядом еще одного захоронения красноармейцев, сообщает пресс-служба регионального отдеелния Поискового движения России в Санкт-Петербурге 29 октября в соцсети «ВКонтакте».