Праздничные мероприятия к 1 Июня в Надыме перенесли под крышу из-за непогоды

Жителей Надыма предупредили о переносе праздничных активностей из-за непогоды. Список мест, где пройдут мероприятия, и время их проведения опубликовала в telegram-канале пресс-служба управления физической культуры и спорта города.
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