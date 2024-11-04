Будьте внимательны, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress: Росконтроль назвала одну незаметную махинацию магазинов Ольга БезродняяПокупки в интернет-магазинах имеют множество преимуществ, таких как возможность сравнить цены и выбрать наиболее выгодные предложения, а также значительную экономию времени и денег.