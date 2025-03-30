Куда уходит конфискованное имущество: разбор противоречий и скрытых механизмов

Разрыв в цифрах: почему Генпрокуратура и Счетная палата называют разные суммы? В 2024 году Генпрокуратура заявила о конфискации активов на 504 млрд рублей, тогда как Счетная палата отчиталась лишь о 114,5 млрд рублей.