Культуромания
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Культуромания

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Наследие Булгакова стало общественным достоянием

Наследие Булгакова стало общественным достоянием

5 октября в Книжной лавке писателей на Кузнецком Мосту Союз писателей России и Музей М.А. Булгакова провели встречу, посвященную 100-летию премьеры «Дней Турбиных» на сцене МХТ.

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