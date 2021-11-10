Я страдаю от такого отношения любимого мужчины

А за прошедшие 3 месяца всё было в порядке? Или Вы глаза закрывали? Одно хорошо, что прозрели. Всё наладится, найдете достойного человека, ведь нынешнего достойным НЕ назовешь!

Елена игрик

ВООООТ! Я всегда говорю, как можно использовать определение "мой"?)))) У одной дамы в этих же байках мужик с пенсионеркой встречается за деньги, но товарищ, типа, "мучается, любит, но зачем деньги терять?", и та поплыла - "мой мужчина"))) Вот еще одна фантазерша))))) Кот, и тот не твой, вильнет хвостом в любой момент, а человек и подавно... Для начала трезво/реально/ВНИМАТЕЛЬНО!!! смотри ему в глаза, рот и штаны. И окстишься быстро.