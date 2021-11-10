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Я страдаю от такого отношения любимого мужчины

Я страдаю от такого отношения любимого мужчины

Позавчера был юбилей у моего мужчины. Были мы, его сестра с мужем, две его взрослые дочки от прошлого брака и друг.

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Комментарии
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patentlil
А за прошедшие 3 месяца всё было в порядке? Или Вы глаза закрывали? Одно хорошо, что прозрели. Всё наладится, найдете достойного человека, ведь нынешнего  достойным НЕ назовешь!
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1
18 час.
Елена игрик
ВООООТ! Я всегда говорю, как можно использовать определение "мой"?)))) У одной дамы в этих же байках мужик с пенсионеркой встречается за деньги, но товарищ, типа,  "мучается, любит, но зачем деньги терять?", и та поплыла  - "мой мужчина"))) Вот еще одна фантазерша))))) Кот, и тот не твой, вильнет хвостом в любой момент, а человек и подавно... Для начала трезво/реально/ВНИМАТЕЛЬНО!!!  смотри  ему в глаза, рот и штаны. И окстишься быстро.
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1
11 час.
Лилия
И где таких У.......щ только находят? Неужели никак себя за три месяца не проявил?
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8 час.

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