Иран отверг причастность к попыткам покушения на Трампа

Тегеран считает полностью безосновательными и отвергает заявления ФБР о якобы своей причастности к попыткам покушения на избранного американского президента Дональда Трампа, говорится в заявлении МИД Ирана.
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