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Стармер намекнул на попытку переубедить Байдена по ударам вглубь России

Стармер намекнул на попытку переубедить Байдена по ударам вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что пытался убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена дать разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

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