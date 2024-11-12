Стармер намекнул на попытку переубедить Байдена по ударам вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что пытался убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена дать разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России.
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