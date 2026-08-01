ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

МИД России объяснил, кому теперь не будут оформлять загранпаспорт в МФЦ

МИД России объяснил, кому теперь не будут оформлять загранпаспорт в МФЦ

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. Министерство иностранных дел России опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о прекращении приема документов на загранпаспорта через многофункциональные центры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии