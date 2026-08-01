МИД России объяснил, кому теперь не будут оформлять загранпаспорт в МФЦ

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. Министерство иностранных дел России опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о прекращении приема документов на загранпаспорта через многофункциональные центры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии