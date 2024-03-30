ВВП сегодня сказал, что в России проживает 190 этносов. Вот прям, наглядно, как Россию отжарить во всех дыры с помощью наших же националистов и нарратива «ааааааааа, мы утираемся, нас унизили!».
POLITICO: "Ведение психологической войны против России"... или заметки на полях «необходимой сложности»
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Этот американец ничего не знает о России и не понимает её народов. Прожив 75 лет в своей стране, я никогда не слышала о неравноправии разных национальностей, да и в период царской империи у нас особое отношение было только к евреям, которые должны были жить лишь в слободах, не служили в армии и не имели права на высшее образование. Но и тогда это особо не соблюдалось и образование они получали. А уж в 20 и 21 веке об этом и речи не было. Жили по разному, в соответствии со своими обычаями, но имели равные права. Молились своим богам, пели свои песни, и на бой с врагом поднимались плечом к плечу, защищая своё государство и семьи. Северные народы-охотники и рыбаки до сих пор не хотят жить в домах, для них дом в тундре, но дети учатся в посёлках и при желании, поступают в ВУЗы. Во время войны да и в СВО эти охотники работают на фронте снайперами. Наши танковые части всегда были многонациональными, но есть и экипажи, состоящие из земляков и это правильно. Кавказцы и русские -основной костяк штурмовиков. Если бы применялась кавалерия, там было бы всё казачество страны, а сейчас они в пехоте, как в былые времена их деды и прадеды пластуны. Когда беда приходит в один из регионов, на помощь идёт вся страна. Так во времена Советского Союза поднимали после землетрясения столицу Узбекистана и армянский Спитак. Сейчас пришли на помощь Донбасу, Белгородчине, и не кто не ноет и не возмущается почему эти регионам выделяется из бюджета страны в десятки раз больше, чем остальным. Все понимают, что там беда, нужна помощь, а мы своих не бросаем. Весь мир видел как голосовала за Путина Россия, а от него зависит жизнь всего народа и народ доверил судьбу ему, ане новым людям, за которых голосовали только молодые одураченные дурни да люди с российскими паспортами за рубежом, которых своими мы не считаем. Крокус стал трагедией для всей страны, потерявшей своих граждан. Больно, трудно пережить, но мы переживём, не простим и не забудем. И все усилия поссорить наш народ успехом не увенчаются. Не получится, мы едины и оттого непобедимы. У нас не только страна многонациональная, но и почти в каждой семье есть кровь разных национальностей и никуда она не денется и никому с этим не справиться. Россия-последний оплот Бога на земле, здесь дом Божьей Матери, значит и он с нами, мы в этом уверены. И потому: Наше дело правое и Победа будет за нами.
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18 час.
Аудрюс
Я вот по поводу "Киев или ИГИЛ"! У меня сложилось впечатление, что этих отправили не только для терракта.. Цель возможно гораздо глубже! США и страны НАТО понимают, что им пора уходить из Украины! Но просто уйти это показать свое бессилие и признать свою несостоятельность! А сделав из Украины террористическое государство, США и сателлиты могут спокой, с гордо поднятой головой уйти из Украины! Может поэтому ЭТИ после терракта так безмозгло пытались уйти? Да и выбрали для этого специально не самых умных людей, чтобы они попали в руки российских спецслужб и привели к выводу, что организатор и заказчик это Украина! Теперь, после поражения Украины ни Зеленского, ни остальных террористов на территорию западных стран не пустят и последним придется драться "до последнего"!
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15 час.
Галина Смирнова
Надо держаться - назло врагам. Они давно бьют в эту точку. Мальчик в Казани был татарин. Его тоже выбрали неслучайно. А терроризм не имеет национальности.
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3 час.
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