POLITICO: "Ведение психологической войны против России"... или заметки на полях «необходимой сложности»

Гарибян Сусанна

Этот американец ничего не знает о России и не понимает её народов. Прожив 75 лет в своей стране, я никогда не слышала о неравноправии разных национальностей, да и в период царской империи у нас особое отношение было только к евреям, которые должны были жить лишь в слободах, не служили в армии и не имели права на высшее образование. Но и тогда это особо не соблюдалось и образование они получали. А уж в 20 и 21 веке об этом и речи не было. Жили по разному, в соответствии со своими обычаями, но имели равные права. Молились своим богам, пели свои песни, и на бой с врагом поднимались плечом к плечу, защищая своё государство и семьи. Северные народы-охотники и рыбаки до сих пор не хотят жить в домах, для них дом в тундре, но дети учатся в посёлках и при желании, поступают в ВУЗы. Во время войны да и в СВО эти охотники работают на фронте снайперами. Наши танковые части всегда были многонациональными, но есть и экипажи, состоящие из земляков и это правильно. Кавказцы и русские -основной костяк штурмовиков. Если бы применялась кавалерия, там было бы всё казачество страны, а сейчас они в пехоте, как в былые времена их деды и прадеды пластуны. Когда беда приходит в один из регионов, на помощь идёт вся страна. Так во времена Советского Союза поднимали после землетрясения столицу Узбекистана и армянский Спитак. Сейчас пришли на помощь Донбасу, Белгородчине, и не кто не ноет и не возмущается почему эти регионам выделяется из бюджета страны в десятки раз больше, чем остальным. Все понимают, что там беда, нужна помощь, а мы своих не бросаем. Весь мир видел как голосовала за Путина Россия, а от него зависит жизнь всего народа и народ доверил судьбу ему, ане новым людям, за которых голосовали только молодые одураченные дурни да люди с российскими паспортами за рубежом, которых своими мы не считаем. Крокус стал трагедией для всей страны, потерявшей своих граждан. Больно, трудно пережить, но мы переживём, не простим и не забудем. И все усилия поссорить наш народ успехом не увенчаются. Не получится, мы едины и оттого непобедимы. У нас не только страна многонациональная, но и почти в каждой семье есть кровь разных национальностей и никуда она не денется и никому с этим не справиться. Россия-последний оплот Бога на земле, здесь дом Божьей Матери, значит и он с нами, мы в этом уверены. И потому: Наше дело правое и Победа будет за нами.