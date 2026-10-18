Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте по фактам атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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