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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Дженоа», «Интер» сыграет с «Вероной» завтра, «Ювентус» с «Салернитаной» – в воскресенье

Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Дженоа», «Интер» сыграет с «Вероной» завтра, «Ювентус» с «Салернитаной» – в воскресенье

В субботу «Интер» примет «Верону», «Фиорентина» сыграет с «Сассуоло» в гостях.  В воскресенье «Милан» проведет гостевой матч с «Эмполи», «Ювентус» – с «Салернитаной», завершится тур матчем «Ромы» и «Аталанты» Алексея Миранчука.

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