Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Дженоа», «Интер» сыграет с «Вероной» завтра, «Ювентус» с «Салернитаной» – в воскресенье

В субботу «Интер» примет «Верону», «Фиорентина» сыграет с «Сассуоло» в гостях. В воскресенье «Милан» проведет гостевой матч с «Эмполи», «Ювентус» – с «Салернитаной», завершится тур матчем «Ромы» и «Аталанты» Алексея Миранчука.