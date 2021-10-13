Глава евродипломатии Боррель: контракт Газпрома и Венгрии не нарушает законов ЕС

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство, об этом, как передает Reuters, во время саммита Украина-ЕС в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
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