Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    Я не пойму, у нас президентская администрация и сам ВВ в курсе вообще, что в стране происходит? Проблема мигрантов уж...Россияне возмущен...
  • Вольг Переплутович
    Это сколько же, тогда они нам с Белоруссией должны???!!!Немецкий историк ...
  • Владимир Шевченко
    Братоубийственную войну,затеянную Украиной надо заканчивать.Козак заявил, что...

Глава евродипломатии Боррель: контракт Газпрома и Венгрии не нарушает законов ЕС

Глава евродипломатии Боррель: контракт Газпрома и Венгрии не нарушает законов ЕС

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство, об этом, как передает Reuters, во время саммита Украина-ЕС в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх