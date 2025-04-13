13 человек заказали доставку, а получили повод поделиться с друзьями курьезной историей

Казалось бы, что может быть проще, чем доставка — заказал, подождал, получил. Но на деле все может пойти совершенно наперекосяк! Вот и становятся курьеры участниками настоящих мини-драм и комедий, а иногда — героями неожиданных сюрпризов.
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