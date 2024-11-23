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Участница ´Марафона единства´ в Могилеве: экскурсия на ´Домочай´ позволила прикоснуться к исконным традициям.

Участница ´Марафона единства´ в Могилеве: экскурсия на ´Домочай´ позволила прикоснуться к исконным традициям.

Участница Республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´, который проходит 22 ноября в Могилеве, Анна Бурштын из Гродно поделилась эмоциями от посещения ОАО ´Булочно-кондитерская компания ´Домочай´.

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