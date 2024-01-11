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Путин: рост ВВП РФ по итогам года может быть более 4%

Путин: рост ВВП РФ по итогам года может быть более 4%

Президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны по итогам года может быть более 4%.Он отметил, что рост российской экономики может составить больше 3,5% — по показателям она стала первой в Европе и пятой в мире.

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