Эксперты поддержали курс «Семьеведение» в школе

Курс поможет детям, у которых нет примера счастливой семьи дома Психолог Любовь Беляева и многодетная мать Елена Жихарева в эфире «Радиоклуба на Карповке» поддержали введение в школе курса «Семьеведение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии