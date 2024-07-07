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Петербургский дневник

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Эксперты поддержали курс «Семьеведение» в школе

Эксперты поддержали курс «Семьеведение» в школе

Курс поможет детям, у которых нет примера счастливой семьи дома Психолог Любовь Беляева и многодетная мать Елена Жихарева в эфире «Радиоклуба на Карповке» поддержали введение в школе курса «Семьеведение».

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