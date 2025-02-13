Sugar помогает компаниям выходить на облачные торговые площадки и масштабироваться на них

Когда десять лет назад облачные провайдеры, такие как Microsoft Azure и AWS, запустили площадки для продажи облачного программного обеспечения, это открыло новый канал продаж для компаний, предоставляющих программное обеспечение как услугу (SaaS), и позволило им выйти на потенциальных корпоративных клиентов.