Российский источник раскрыл секреты Пентагона по новейшим истребителям

Влиятельный российский военный блоггер заявил, что получил военные документы на произведенное в США оружие и самолеты, в том числе документы по современному многоцелевому истребителю F-35, что Пентагон отрицает, назвав это «ложью».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии