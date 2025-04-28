БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Народы Советского Союза шли к Победе в одном строю, бок о бок ﻿

Народы Советского Союза шли к Победе в одном строю, бок о бок ﻿

Наталья КРЕК  Часть I Как отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в КР Саидикрам Ниязходжаев, «80 лет, прошедших с момента Победы советского народа над фашизмом, коротки, но раны ВОВ и ее тяжелые последствия никогда не будут забыты, предупреждая нынешнее и будущие поколения об ужасах войны».

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