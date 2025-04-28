Народы Советского Союза шли к Победе в одном строю, бок о бок ﻿

Наталья КРЕК Часть I Как отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в КР Саидикрам Ниязходжаев, «80 лет, прошедших с момента Победы советского народа над фашизмом, коротки, но раны ВОВ и ее тяжелые последствия никогда не будут забыты, предупреждая нынешнее и будущие поколения об ужасах войны».